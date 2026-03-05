Rugby, Sei Nazioni: il XV dell'Italia per l'Inghilterra, tre i cambi di Quesada

05 Mar 2026 - 17:05

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Inghilterra sabato 7 marzo alle 17.40 allo Stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre e il quattordicesimo giocato nella capitale in uno stadio che sarà sold-out per il secondo ed ultimo incontro casalingo nell'edizione 2026 del torneo. Tre, tutti tra i trequarti, i cambi rispetto alla partita di Lille contro la Francia: nel triangolo allargato rientra Lorenzo Pani - sceso in campo contro l'Irlanda - che ritroverà la maglia numero 15 con Ioane e Lynagh all'ala. Tra i centri torna dal primo minuto Brex in coppia con Menoncello, mentre i fratelli Garbisi divideranno la cabina di regia: per il minore dei fratelli, Alessandro, si tratta del debutto da titolare nel Sei Nazioni 2026 dopo che, nel 2024, il mediano di mischia del Benetton Rugby aveva messo a segno proprio contro l'Inghilterra la prima meta della gestione di Quesada. Interamente confermato il pacchetto di mischia: in terza linea insieme a capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani, in seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea nel XV titolare scenderanno in campo Ferrari, Nicotera - arrivato al quarantesimo cap - e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Fusco, Marin e Tommaso Allan, al rientro in lista gara dopo l'infortunio contro il Sudafrica nel novembre 2025.

Questa la formazione che scenderà in campo domani all'Olimpico: Pani; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane; P. Garbisi, A. Garbisi; L. Cannone, Zuliani, Lamaro; Zambonin, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disp. Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Fusco, Marin e Allan.

