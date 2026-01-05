Tennis, Djokovic lascia sindacato da lui fondato: "Non rispecchia miei valori"

Novak Djokovic lascia a sorpresa la Professional Tennis Players Association, il sindacato giocatori da lui co-fondato che lo scorso anno ha fatto causa agli organi di governo dello sport, scrivendo domenica sui social media che "i miei valori e il mio approccio non sono più in linea con l'attuale direzione dell'organizzazione". Il 24 volte campione del Grande Slam ha annunciato agli US Open 2020 che lui e il giocatore canadese Vasek Pospisil, ora in pensione, avrebbero lanciato la PTPA. Djokovic ha dichiarato domenica a X di avere "persistenti preoccupazioni riguardo alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate". A marzo, la PTPA ha intentato una class action contro i tour femminile e maschile, la Federazione Internazionale Tennis e l'agenzia per l'integrità sportiva, accusando le organizzazioni di "abuso sistematico, pratiche anticoncorrenziali e palese disprezzo per il benessere dei giocatori". I quattro tornei del Grande Slam sono stati successivamente aggiunti come imputati. Djokovic non era elencato come querelante al momento della presentazione della causa; Pospisil e altri giocatori lo erano. Questo perché, ha dichiarato Djokovic a marzo, "Voglio che altri giocatori si facciano avanti". Djokovic ha dichiarato domenica che "continuerà a concentrarsi sul mio tennis, sulla mia famiglia e a contribuire allo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro ai giocatori e a tutti coloro che sono coinvolti il meglio per il futuro, ma per me questo capitolo è ormai chiuso".