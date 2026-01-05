Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Djokovic lascia sindacato da lui fondato: "Non rispecchia miei valori"

05 Gen 2026 - 09:25

Novak Djokovic lascia a sorpresa la Professional Tennis Players Association, il sindacato giocatori da lui co-fondato che lo scorso anno ha fatto causa agli organi di governo dello sport, scrivendo domenica sui social media che "i miei valori e il mio approccio non sono più in linea con l'attuale direzione dell'organizzazione". Il 24 volte campione del Grande Slam ha annunciato agli US Open 2020 che lui e il giocatore canadese Vasek Pospisil, ora in pensione, avrebbero lanciato la PTPA. Djokovic ha dichiarato domenica a X di avere "persistenti preoccupazioni riguardo alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate". A marzo, la PTPA ha intentato una class action contro i tour femminile e maschile, la Federazione Internazionale Tennis e l'agenzia per l'integrità sportiva, accusando le organizzazioni di "abuso sistematico, pratiche anticoncorrenziali e palese disprezzo per il benessere dei giocatori". I quattro tornei del Grande Slam sono stati successivamente aggiunti come imputati. Djokovic non era elencato come querelante al momento della presentazione della causa; Pospisil e altri giocatori lo erano. Questo perché, ha dichiarato Djokovic a marzo, "Voglio che altri giocatori si facciano avanti". Djokovic ha dichiarato domenica che "continuerà a concentrarsi sul mio tennis, sulla mia famiglia e a contribuire allo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro ai giocatori e a tutti coloro che sono coinvolti il meglio per il futuro, ma per me questo capitolo è ormai chiuso". 

Ultimi video

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:11
Milano-Cortina, Goggia: "Non ci penso troppo, rispetto scelta portabandiera"
10:17
Crans-Montana, Goggia: "Non vedo una connessione sci-discoteche"
10:06
Tennis: Atp Brisbane, Arnaldi in tabellone dopo forfait Fonseca
09:25
Tennis, Djokovic lascia sindacato da lui fondato: "Non rispecchia miei valori"
09:01
Nba: Oklahoma sconfitta a Phoenix, super Doncic trascina i Lakers