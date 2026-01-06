Tennis, Wta Brisbane: Sabalenka agli ottavi, Bucsa battuta in 47'

Dopo il successo al primo turno in doppio con l'amica Paula Badosa, Aryna Sabalenka ha vinto anche il suo primo match di singolare del 2026 al Brisbane International, WTA 500 alla Pat Rafter Arena. La numero 1 del mondo ha travolto Cristina Bucsa 60 61 in 47 minuti, eguagliando la vittoria più rapida della sua carriera. "Il mio servizio ha funzionato davvero molto bene - ha detto Sabalenka dopo la partita - Ho fatto anche un paio di serve-and-volle. Li avevo provati e ci avevo lavorato, ma non ero sicura che mi sarebbero riusciti davvero in partita. Sono felice di aver potuto provarli in campo". La campionessa in carica ha completato il match con 18 vincenti, a fronte di 9 gratuiti, e messo a segno un ace sul match point. Per il quarto anno di fila, Sabalenka ha vinto il primo match della stagione, e per la terza stagione consecutiva l'ha fatto dando un 6-0 all'avversaria. Negli ultimi tre anni, inoltre, Sabalenka ha sempre raggiunto la finale del suo primo torneo stagionale, e due volte ha conquistato il titolo.