Milano Cortina, Mit: "Un mese dai Giochi e infrastrutture completate"

"Con il 6 gennaio si apre ufficialmente l'ultimo mese che separa l'Italia dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. Il countdown entra così nella sua fase finale, segnando il passaggio simbolico dalla preparazione all'imminenza dell'evento. A meno di un mese dall'inizio dei Giochi, il lavoro svolto nei territori e sugli impianti olimpici si traduce in una visione ormai concreta: infrastrutture completate, sistemi organizzativi avanzati e una macchina olimpica che coinvolge istituzioni, comunità locali e mondo sportivo". Così in una nota del Mit, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. "Questo traguardo temporale è anche l'occasione per ribadire il valore di un progetto che va oltre l'evento sportivo, fondato su investimenti strategici, sostenibilità e attenzione alla legacy. Milano Cortina 2026 entra nell'ultimo mese con l'obiettivo di lasciare un'eredità duratura in termini di mobilità, accessibilità, valorizzazione dei territori e partecipazione. Le Olimpiadi non sono più un orizzonte lontano, ma una realtà imminente: un appuntamento che unisce il Paese e segna l'inizio della fase decisiva verso uno dei più importanti eventi sportivi internazionali", conclude la nota.