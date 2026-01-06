Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Dakar: Guthrie vince terza tappa e diventa leader auto, Schareina vince tra le moto

06 Gen 2026 - 14:45

Lo statunitense Mitch Guthrie (Ford) si aggiudica tra le auto la terza tappa della Dakar 2026, in svolgimento in Arabia Saudita. Lungo i 421 km ad anello intorno ad Alula con il tempo di 4h04'32" il pilota americano conquista la vetta della classifica generale. Nella frazione di oggi ha preceduto il ceco Martin Prokop (a 2'27") e il sudafricano Guy Botterill (a 5'23"). Nella generale, alle spalle di Guthrie ci sono Prokop (secondo a 26"), e le Ford di Mattias Ekström (3°, +1'08") e Carlos Sainz Sr. (+3'34"). Tra le moto vittoria in slela alla Honda dello spagnolo Tosha Schareina che con il tempo di 4h26'39" precede di 2'17" lo statunitense Ricky Brabec e di 3'28" l'australiano Daniel Sanders, che mantiene il primato in classifica generale davanti a Brabec (+1'07") e Schareina (+1'13"). Quarto il vincitore di prologo e prima tappa, Edgar Canet (+8'46"). 

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:46
Sci, CdM salto donne: Prevc a segno anche in gara 2 a Villach, Sieff 27.a
16:24
Tennis, Wta Brisbane: Sabalenka agli ottavi, Bucsa battuta in 47'
16:17
Milano Cortina, Mit: "Un mese dai Giochi e infrastrutture completate"
16:01
Tennis, Wta Canberra: Bronzetti e Stefanini subito fuori
15:40
Tennis, United Cup: Belgio ai quarti, travolto il Canada