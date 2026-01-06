Dakar: Guthrie vince terza tappa e diventa leader auto, Schareina vince tra le moto

Lo statunitense Mitch Guthrie (Ford) si aggiudica tra le auto la terza tappa della Dakar 2026, in svolgimento in Arabia Saudita. Lungo i 421 km ad anello intorno ad Alula con il tempo di 4h04'32" il pilota americano conquista la vetta della classifica generale. Nella frazione di oggi ha preceduto il ceco Martin Prokop (a 2'27") e il sudafricano Guy Botterill (a 5'23"). Nella generale, alle spalle di Guthrie ci sono Prokop (secondo a 26"), e le Ford di Mattias Ekström (3°, +1'08") e Carlos Sainz Sr. (+3'34"). Tra le moto vittoria in slela alla Honda dello spagnolo Tosha Schareina che con il tempo di 4h26'39" precede di 2'17" lo statunitense Ricky Brabec e di 3'28" l'australiano Daniel Sanders, che mantiene il primato in classifica generale davanti a Brabec (+1'07") e Schareina (+1'13"). Quarto il vincitore di prologo e prima tappa, Edgar Canet (+8'46").