Tennis, Djokovic dà forfait ad Adelaide: "Mi concentro su Australian Open"

06 Gen 2026 - 13:42

Novak Djokovic da' forfait all'ATP 250 di Adelaide per concentrarsi sulla preparazione per l'Australian Open, dove tenterà di vincere il suo 25° titolo del Grande Slam. "A tutti i miei tifosi di Adelaide, purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per partecipare" al torneo, che inizierà lunedì prossimo, ha scritto il 38enne serbo su Instagram. "Ora mi sto concentrando sulla mia preparazione per l'Australian Open", ha continuato. L'Australian Open, vinto dieci volte da Djokovic, inizierà il 18 gennaio. L'anno scorso il serbo è stato sconfitto in semifinale da Alexander Zverev.

Brignone, il 25 sugli sci

Dakar, vince la Honda

Emozione olimpica

Superlega, vola Perugia

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Sci, CdM salto donne: Prevc a segno anche in gara 2 a Villach, Sieff 27.a
Tennis, Wta Brisbane: Sabalenka agli ottavi, Bucsa battuta in 47'
Milano Cortina, Mit: "Un mese dai Giochi e infrastrutture completate"
Tennis, Wta Canberra: Bronzetti e Stefanini subito fuori
Tennis, United Cup: Belgio ai quarti, travolto il Canada