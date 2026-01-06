Tennis, Djokovic dà forfait ad Adelaide: "Mi concentro su Australian Open"

Novak Djokovic da' forfait all'ATP 250 di Adelaide per concentrarsi sulla preparazione per l'Australian Open, dove tenterà di vincere il suo 25° titolo del Grande Slam. "A tutti i miei tifosi di Adelaide, purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per partecipare" al torneo, che inizierà lunedì prossimo, ha scritto il 38enne serbo su Instagram. "Ora mi sto concentrando sulla mia preparazione per l'Australian Open", ha continuato. L'Australian Open, vinto dieci volte da Djokovic, inizierà il 18 gennaio. L'anno scorso il serbo è stato sconfitto in semifinale da Alexander Zverev.