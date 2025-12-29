Tennis, De Minaur: "Tanto lavoro per mettere in difficoltà Alcaraz e Sinner"

Alex De Minaur ha lavorato sul proprio fisico durante per competere al meglio con Carlos Alcaraz e Jannick Sinner, i giocatori che hanno dominato il tennis mondiale negli ultimi due anni. "Ho giocato partite combattute contro di loro negli ultimi anni, con la sensazione di avvicinarmi gradualmente", ha detto l'australiano (n.7 del ranking Atp) a Sydney, pochi giorni prima della United Cup, competizione a squadre miste che inizia venerdì a Perth e segna l'inizio della nuova stagione. De Minaur ha sempre perso in 13 precedenti contro Sinner, così come nei cinque contro Alcaraz. "Per me, si tratta di trovare modi diversi per mettere in difficoltà questi giocatori ed essere pronto a correre più rischi", ha spiegato De Minaur. La sua preparazione fisica è uno degli aspetti su cui ha lavorato durante la offseason, inclusa l'assunzione di un nuovo personal trainer. "Il mio obiettivo è diventare più forte e continuare a migliorare", ha spiegato il ventiseienne australiano, per il quale "nulla sostituisce il duro lavoro, ed è quello che stiamo facendo". "Nel corso degli anni, ho messo su un po' di peso, il che mi ha aiutato", ha sottolineato.