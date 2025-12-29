Logo SportMediaset

Volley, Coppa Italia femminile: tutte le big in campo per i quarti di finale

29 Dic 2025 - 23:57

Uno degli snodi decisivi della stagione è dietro l'angolo. Domani, martedì 30 dicembre, le otto migliori classificate al termine del girone d'andata di Serie A1 Tigotà si affronteranno nei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa per ottenere il pass per le Finali della competizione, in programma tra il 24 e il 25 gennaio all'Inalpi Arena di Torino. Nel lato sinistro del tabellone, entrambi i match si disputeranno alle ore 20. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà chiamata alla riscossa dopo il k.o. nell'ultimo turno di campionato, ospitando al Palaverde Bergamo. Dal 2021, le ragazze di coach Santarelli non hanno mai perso più di un set contro le orobiche, vincendo tutti i precedenti 11 confronti. Ma la Coppa Italia sa regalare sorprese, considerato il buon momento di forma della squadra di coach Cervellin e anche il precedente del 2023, quando proprio Bergamo, da sfavorita fuori casa, sorprese Scandicci nel quarto di finale conquistando l'accesso alla Semifinale di Bologna. La vincente del confronto sfiderà la squadra che avrà la meglio nel big match tra l'Igor Gorgonzola Novara e la Numia Vero Volley Milano. Uno scontro diretto da brividi tra due delle formazioni di vertice del campionato, che precluderà ad una sicura protagonista la Final Four. Da un lato la squadra di coach Bernardi, tre volte vincitrice della Coppa Italia e vittoriosa negli ultimi quattro precedenti, tra cui quello stagionale, sempre con il risultato di 3-2, dall'altro le meneghine guidate da coach Lavarini, conquistatrici della Supercoppa di ottobre e finaliste delle ultime tre edizioni di Coppa Italia. Tante le ex in campo: da un lato Carraro e Squarcini, dall'altro il poker azzurro formato da Bosio, Danesi, Egonu e Fersino più Akimova. 

Dall'altro lato del tabellone, fischio d'inizio alle 19 per Savino Del Bene Scandicci contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Una partita da non sottovalutare per le campionesse del mondo, ricordando il già citato precedente del 2023: le biancoverdi di coach Pistola sono una delle squadre più in forma del campionato, imbattute in tutto il mese di dicembre anche con grandi exploit come il successo contro Milano del 23 dicembre. Ma dopo il titolo iridato e tredici successi consecutivi, la squadra di coach Gaspari ha voglia di raggiungere la sua prima finale di coppa, forte dei precedenti a favore che vedono 9 vittorie a fronte di due solo sconfitte contro le pesaresi. Infine, partenza alle 20.30 per il match tra la Reale Mutua Fenera Chieri e l'Eurotek Laica Uyba. Una sorta di rivincita dell'incontro già visto nel turno di Santo Stefano: all'E-Work Arena, le due squadre hanno dato vita ad una gara feroce ed equilibrata, vinta dalle collinari in quattro set ma con 4 soli punti di differenza nel computo totale. La formazione di coach Negro punterà a replicare l'accesso alla Final Four della stagione 2023-24, quest'anno peraltro nella vicinissima Torino, mentre quella di coach Barbolini proverà a raggiungere le Semifinali dopo un'assenza lunga quattro anni.

