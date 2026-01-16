Tennis: Cocciaretto in finale a Hobart

Elisabetta Cocciaretto è di nuovo in finale all'"Hobart International", torneo Wta 250 sui campi in cemento della capitale della Tasmania, in Australia, e ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open. La 24enne di Fermo, n.80 Wta, finalista in questo torneo anche nel 2023 ma in questa edizione partita dalle qualificazioni, ha regolato per 6-3 6-2, in un'ora e 18 minuti, la croata Antonia Ruzic, n.71 WTA, centrando la sua terza finale Wta in carriera. In finale incontrera' l'americana Iva Jovic, n.3 Wta.