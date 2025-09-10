Tennis, Cobolli: "Spero di far parte della squadra di Coppa Davis"

"Spero di far parte della squadra di Coppa Davis". Lo ha detto Flavio Cobolli in un'intervista per SuperTennis al Park Tennis Genova. "Sono pronto a lottare per i compagni e la nazionale. È sempre bello vestire la maglia azzurra, ho già provato grandi emozioni lo scorso anno, nel percorso di qualificazioni a Bologna. Poter giocare questa competizione per me è un sogno". L'ultimo match di Cobolli risale allo US Open, quando fu costretto a ritirarsi a livello di ottavi di finale contro l'amico Musetti. "Sto bene, - ha detto Cobolli - ho ripreso ad allenarmi e mi sto preparando per andare a San Francisco". Prima di sapere se potrà vestire l'azzurro per aiutare la squadra di capitan Filippo Volandri in Davis, infatti, Cobolli vestirà anche un altro azzurro, quello del Team Europe nella Laver Cup, rassegna d'esibizione che lo vede come italiano al via. "È una competizione a cui tengo molto", ha confermato, e nel 2025 potrà godersi il premio di partecipare come "titolare" e non più "riserva". "In questa stagione sono migliorato al servizio che mi dà una mano nei momenti importanti - ha concluso - . Sono cresciuto e sono contentissimo di aver il mio team al mio fianco. Dopo la Laver andrò in Cina e infine i tornei indoor in Europa".