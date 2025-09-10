Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Cobolli: "Spero di far parte della squadra di Coppa Davis"

10 Set 2025 - 22:31

"Spero di far parte della squadra di Coppa Davis". Lo ha detto Flavio Cobolli in un'intervista per SuperTennis al Park Tennis Genova. "Sono pronto a lottare per i compagni e la nazionale. È sempre bello vestire la maglia azzurra, ho già provato grandi emozioni lo scorso anno, nel percorso di qualificazioni a Bologna. Poter giocare questa competizione per me è un sogno". L'ultimo match di Cobolli risale allo US Open, quando fu costretto a ritirarsi a livello di ottavi di finale contro l'amico Musetti. "Sto bene, - ha detto Cobolli - ho ripreso ad allenarmi e mi sto preparando per andare a San Francisco". Prima di sapere se potrà vestire l'azzurro per aiutare la squadra di capitan Filippo Volandri in Davis, infatti, Cobolli vestirà anche un altro azzurro, quello del Team Europe nella Laver Cup, rassegna d'esibizione che lo vede come italiano al via. "È una competizione a cui tengo molto", ha confermato, e nel 2025 potrà godersi il premio di partecipare come "titolare" e non più "riserva". "In questa stagione sono migliorato al servizio che mi dà una mano nei momenti importanti - ha concluso - . Sono cresciuto e sono contentissimo di aver il mio team al mio fianco. Dopo la Laver andrò in Cina e infine i tornei indoor in Europa".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:33
Tennis, Berrettini torna in campo in Cina: "Ci vediamo ad Hangzhou"
23:25
Eurobasket: Germania-Slovenia 99-91, Doncic fuori dal torneo
22:31
Tennis, Cobolli: "Spero di far parte della squadra di Coppa Davis"
19:53
MotoGP: Martin, Bezzecchi e il team Aprilia in visita alla Brembo
19:31
Ciclismo, GIVI-Bike sponsor del 3° Ritmo Tuscany Bike Festival