Ginnastica, Raffaeli: "Mai subito episodi di violenza, spero di essere un esempio"

24 Feb 2026 - 19:02

"Io non ho mai avuto esperienze del genere. L'allenamento è duro, bisogna ripetere all'infinito gli esercizi, cerchiamo di seguire un'alimentazione equilibrata, ma nessuno ci vieta di uscire il sabato con le nostre amiche. Se però si va in palestra con la voglia di fare e di arrivare preparata alla gara stare con altre bimbe felici credo sia la cosa più bella del mondo. Noi atleti abbiamo una grande responsabilità e spero sempre di riuscire a dare il buon esempio". Così Sofia Raffaeli, ginnasta italiana, durante la premiazione come atleta dell'anno all'associazione stampa estera, risponde a chi chiede degli episodi di violenza nel mondo della ginnastica. Poi, sulla nuova allenatrice, la russa Amina Zaripova, ammette come "siamo ancora alle prime armi e stiamo cercando di creare un rapporto sano per dare il massimo entrambe. È un'allenatrice di grande valore e sto cercando di prendere da lei tutto il possibile per migliorare me stessa". Quanto agli obiettivi stagionali ha sottolineato come "quest'anno ci saranno i Mondiali a Francoforte, già qualificanti per i Giochi del 2028, l'obiettivo è sempre quello di esserci ma spero di dare qualcosa in più. Cercherò di portare un programma nuovo e particolare, e di far rimanere il pubblico a bocca aperta". Infine un pensiero sui Giochi di Milano Cortina appena conclusi: "Mi ispirano tutti i grandi atleti ma soprattutto chi non molla, anche dopo una caduta. Ho seguito molto il pattinaggio artistico. Lo Stato ci sta sostenendo molto, le forze armate anche e sicuramente quello è un qualcosa in più. Anche la federazione ci aiuta in ogni situazione. Noi italiani stiamo sviluppando una certa voglia di vincere che ci aiuta ad arrivare sempre più in alto", conclude.

Ultimi video

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

I più visti di Altri Sport

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:02
Ginnastica, Raffaeli: "Mai subito episodi di violenza, spero di essere un esempio"
18:50
Italbasket, Atamah, Marangon e C. Niang lasciano il raduno
17:58
Tennis, Atp Dubai: lucky loser Nardi subito sconfitto da Lehecka
17:24
MotoGP, 25 anni frenando con Brembo
15:09
Tennis, ex coach Serena Williams: "Sarà in campo a Indian Wells o Miami"