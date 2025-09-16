Tennis, capitana Garbin: "Orgogliosa delle ragazze, giornata emozionante"

Logo SportMediaset
"È stata una giornata con un carico enorme di emozioni. Giocare qui, davanti a tantissimi cinesi e con queste giocatrici che volevano assolutamente far bella figura contro le campionesse in carica, che sono le mie ragazze, è stato davvero speciale". Così la capitana della squadra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, al microfono di SuperTennis dopo il successo di Jasmine Paolini che ha regalato all'Italia l'accesso alle semifinali nelle Finals di Shenzen. "Sono felice di come si sia conclusa la giornata e soprattutto del livello di tennis che abbiamo visto, perché alla fine le emozioni sono state il centro di questa giornata e non era affatto scontato, non era facile: le mie giocatrici sono state molto brave a rimanere lucide nei momenti chiave". "L'avversaria di Cocciaretto è partita fortissimo, giocando pesante, servendo molto bene e senza paura: colpiva sempre forte. Elisabetta è riuscita a tenere, però l'altra faceva davvero la differenza con il servizio - ha continuato -. Sono contenta perché nei momenti importanti non ha mollato. Ha attraversato tante situazioni difficili, ma lei è rimasta lì, nella lotta, nel sacrificio. È riuscita benissimo a imporre il suo gioco alla fine, ed è stata premiata". Infine ha continuato proprio parlando della vittoria di Paolini, dopo due ore e 50 di partita, contro Wang Xinyu: "Le condizioni non erano facili: quando indossi la maglia azzurra, la maglia della nazionale, il ranking conta ma fino a un certo punto. Sapevamo che queste giocatrici ci avrebbero dato filo da torcere. In certi momenti Wang ha servito molto bene e non trovavamo la quadra sulla risposta: da troppo dietro perdeva campo, così ha avuto il coraggio di avvicinarsi e rispondere più avanti, e lì ha fatto la differenza".

