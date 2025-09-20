Tennis, Billie Jean King Cup: ci saranno gli Usa in finale con l'Italia

Saranno gli Usa a sfidare l'Italia nella finale di Billie Jean King Cup. Le americane capitanate da Lindsay Davenport hanno sconfitto 2-0 la Gran Bretagna: dopo la battaglia contro Yulia Putintseva, Emma Navarro ha completato la sua missione anche nel primo singolare della semifinale contro la Gran Bretagna. La n. 18 al mondo ha portato in vantaggio gli Stati Uniti superando col punteggio di 3-6 6-4 6-3 Sonay Kartal. Ha completato l'opera Jessica Pegula che ha superato Katie Boulter 3-6 6-4 6-2, regalando il secondo e decisivo punto agli Usa, che tornano all'atto conclusivo della coppa dopo sette anni.