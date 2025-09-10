Tennis, Berrettini torna in campo in Cina: "Ci vediamo ad Hangzhou"

Dopo l'ennesimo lungo stop per infortunio e qualche dubbio sul proseguire o no la carriera, Matteo Berrettini è pronto a tornare a calcare i campi di tennis. L'azzurro, ex top ten, è infatti iscritto al torneo Atp 250 di Hangzhou in Cina. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui suoi profili social. "Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou", ha scritto Berrettini postando un video di mentre si allena a Montecarlo. Il tennista romano ha giocato la sua ultima partita al primo turno di Wimbledon a fine giugno, poi il lungo stop che lo ha portato a saltare gli Us Open ultimo Slam stagionale.