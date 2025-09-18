Logo SportMediaset
Tennis: Berrettini subito fuori a Hangzhou

18 Set 2025 - 11:15
© Getty Images

 Matteo Berrettini é stato sconfitto nel primo turno dell' "Hangzhou Open" (ATP 250), in corso sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai. Al rientro nel circuito, dopo quasi tre mesi di stop (il suo ultimo match risaliva al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak) per il problema agli addominali, il 29enne romano, n.57 ATP ed ottava testa di serie, ha ceduto per 6-3, 6-3, in un'ora e 25 minuti di partita, al ceco Dalibor Svrcina (n.99 del ranking). 

Altri Sport ora per ora
12:03
Ciclismo, domenica Europei di Gravel ad Avezzano (AQ)
11:15
Tennis: Berrettini subito fuori a Hangzhou
10:03
Basket: Tuttogiardino rinnova partnership con Trento
09:49
Tennis: Atp Chengdu, Sonego supera Cerundolo e va agli ottavi
23:17
Ciclismo, Mondiali: Ganna "Pogacar uomo da battere"