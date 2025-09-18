Tennis: Berrettini subito fuori a Hangzhou

Matteo Berrettini é stato sconfitto nel primo turno dell' "Hangzhou Open" (ATP 250), in corso sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai. Al rientro nel circuito, dopo quasi tre mesi di stop (il suo ultimo match risaliva al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak) per il problema agli addominali, il 29enne romano, n.57 ATP ed ottava testa di serie, ha ceduto per 6-3, 6-3, in un'ora e 25 minuti di partita, al ceco Dalibor Svrcina (n.99 del ranking).