Tennis: Cocciaretto in semifinale al torneo di Hobart, eliminata Bondar

Elisabetta Cocciaretto vola in semifinale al torneo Wta 250 di Hobart. La tennista azzurra ha lasciato appena quattro giochi all'ungherese Anna Bondar, eliminata con un doppio 6-2 in un'ora e 24 minuti di partita. Al prossimo turno la marchigiana sfiderà la vincente del quarto di finale tra Antonia Ruzic e Olga Danilovic. Si ferma invece ai quarti la corsa di Luciano Darderi all'Atp 250 di Auckland, altro torneo di preparazione agli Australian Open. L'italoargentino, al termine di un match più volte interrotto per la pioggia, si è arreso 1-6 7-5 6-4 allo statunitense Marcos Giron. Ad Adelaide conquista la semifinale del doppio la coppia azzurra formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: i campioni in carica dell'ATP 250 hanno superato Marcelo Arevalo-Mate Pavic con il punteggio di 6-7(6) 6-4 12-10 e ora se la vedranno contro le teste di serie n.2, Harri Heliovaara e Harri Patten.