Tennis: Cocciaretto in semifinale al torneo di Hobart, eliminata Bondar

15 Gen 2026 - 10:10

Elisabetta Cocciaretto vola in semifinale al torneo Wta 250 di Hobart. La tennista azzurra ha lasciato appena quattro giochi all'ungherese Anna Bondar, eliminata con un doppio 6-2 in un'ora e 24 minuti di partita. Al prossimo turno la marchigiana sfiderà la vincente del quarto di finale tra Antonia Ruzic e Olga Danilovic. Si ferma invece ai quarti la corsa di Luciano Darderi all'Atp 250 di Auckland, altro torneo di preparazione agli Australian Open. L'italoargentino, al termine di un match più volte interrotto per la pioggia, si è arreso 1-6 7-5 6-4 allo statunitense Marcos Giron. Ad Adelaide conquista la semifinale del doppio la coppia azzurra formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: i campioni in carica dell'ATP 250 hanno superato Marcelo Arevalo-Mate Pavic con il punteggio di 6-7(6) 6-4 12-10 e ora se la vedranno contro le teste di serie n.2, Harri Heliovaara e Harri Patten. 

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:21
Basket, Europe cup amara per la Dinamo: con Zaragoza la terza sconfitta
10:10
Tennis: Cocciaretto in semifinale al torneo di Hobart, eliminata Bondar
09:13
Tennis: Australian Open, Maestrelli accede a main draw, fuori Bronzetti
08:53
Rugby, gli All Blacks si separano dall'allenatore Scott Robertson
23:23
Danza sportiva: a Riccione gli Assoluti 2026, oltre 4mila atleti in gara