Tennis, Atp Challenger: Bellucci batte Sonego al terzo set al Sardegna Open

29 Apr 2026 - 21:35

Va a Mattia Bellucci il derby italiano più atteso del Sardegna Open di tennis a Cagliari: 6-4, 1-6, 7-5 contro Lorenzo Sonego. Agli ottavi troverá Gianluca Cadenasso: 6-3, 6-1 contro il ripescato sardo Lorenzo Carboni. Avanti Matteo Arnaldi contro Federico Arnaboldi (6-7 6-4 6-2). Niente da fare anche per la promessa del tennis italiano, il 2007 palermitano Ciná: Juan Manuel Cerundolo lo ha sconfitto al terzo set (6-7, 6-4, 6-3). Andrea Pellegrino ha invece battuto il greco Stefanos Sakellaridis 2-6 6-4 6-4. Non ce l'ha fatta invece Luca Potenza, sconfitto 3-6, 6-7 dallo statunitense Alexandar Kovacevic. Domani tutte le gare degli ottavi con la giornata del ritorno in campo di Berrettini contro la testa di serie numero 1, l'argentino Navone, vincitore nel 2024 dell'ultima edizione del Sardegna Open. Ma ci sono anche gli altri big del torneo: Mannarino con De Jong, Burruchaga con Pellegrino e Borges con Garin. 

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