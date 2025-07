Tennis: Atp Washington, Arnaldi supera primo turno e trova Sonego

Inizia bene per Matteo Arnaldi la stagione estiva del circuito ATP sul cemento in Nord America che culminerà a Flushing Meadows con lo US Open. Prima tappa Washington, che ospita il Mubadala Citi DC Open (montepremi $2.396.115), l'unico torneo combined che unisce un ATP 500 e un WTA 500 e il più antico ancora in calendario ospitato in un parco pubblico, in programma al William H.G. FitzGerald Tennis Center nel Rock Creek Park dal 21 al 27 luglio. Il sanremese (44 ATP), unico italiano non compreso tra le teste di serie nel main draw, ha battuto al primo turno il tedesco Daniel Altmaier (61), in tre set per 4-6, 6-2, 7-6(2) dopo due ore e 42 minuti di gioco e dopo aver annullato 4 match-point. Nel prossimo turno Arnaldi affronterà l'altro azzurro Lorenzo Sonego.