F1: richiamo per Hadjar dopo spinta ad un tifoso nel paddock in Messico

Il pilota della Red Bull, Isack Hadjar, ha ricevuto un richiamo formale dall'organo di governo della Formula 1 dopo aver spinto un tifoso nel paddock durante il Gran Premio di Città del Messico. L'episodio si è verificato prima della prima sessione di prove libere del venerdì. Un filmato, diventato virale, mostra Hadjar mentre allontana un uomo adulto che aveva tentato di abbracciarlo per scattare un selfie. In precedenza, Hadjar aveva acconsentito a farsi fotografare con un altro spettatore. Durante un colloquio con i commissari di gara, Hadjar ha spiegato di essere in ritardo e di aver percepito un'invasione del proprio spazio personale. La Fia ha emesso un richiamo, prendendo atto sia dell'approccio invadente del tifoso, sia delle problematiche legate al sovraffollamento nel paddock.