Tennis, Atp Toronto: Zverev e Khachanov primi semifinalisti

Sono Alexander Zverev e Karen Khachanov i primi semifinali del National Bank Open Presented by Rogers, settimo Masters 1000 della stagione, in svolgimento a Toronto. Nella notte italiana, infatti, il tedesco (n. 3 al mondo) ed il russo (n. 16) hanno rispettivamente battuto nei quarti di finale il campione in carica Alexei Popyrin (n. 26) e l'americano classe 2004 Alex Michelsen (n. 34). Zverev - testa di serie n. 1 - ha avuto bisogno di una rimonta, imponendosi col punteggio finale di 6-7(8) 6-4 6-3 per prenotare la 75esima finale della sua carriera, la 21esima in un '1000'. Non è stata semplice neanche per Khachanov la partita di quarti di finale contro Michelsen. Eppure, grazie ad una maggiore lucidità nei momenti importanti, la testa di serie n. 11 ha potuto chiudere la pratica in due set, col punteggio di 6-4 7-6(3), annullando anche due palle per andare al terzo sul 4-5 del secondo. Per Khachanov sarà la terza semifinale in Canada dopo quelle del 2018 e del 2019, oltre che la sesta in assoluto in un Masters 1000. Contro Zverev, il russo è indietro per 5-2 nei precedenti, ma intanto la classifica live sorride, vedendolo salire per il momento al n. 13 Atp.