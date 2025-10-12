Tennis: Atp Stoccolma, Zeppieri centra il main draw

Giulio Zeppieri è il terzo italiano nel main draew del BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma (ATP 250 - montepremi € 706.850), insieme a Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Numero 161 del mondo e testa di serie n. 7 del tabellone di qualificazioni, Zeppieri nel turno decisivo ha battuto 6-1, 6-4 Patrick Zahraj (n. 243) che aveva beneficiato del ritiro di Dino Prizmic (n. 117 e n. 4 del seeding). Al primo turno del main draw, dunque, si potrebbe verificare un derby tutto italiano. Berrettini e Sonego, infatti, sono entrambi opposti a un qualificato al primo turno.