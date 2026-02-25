Tennis, Atp Santiago: Pellegrino si regala il primo quarto in carriera

25 Feb 2026 - 22:21

Andrea Pellegrino ce l'ha fatta. Dopo cinque match point non sfruttati in quel di Bastad la scorsa estate, il ventottenne pugliese si è regalato il suo primo quarto di finale nel circuito maggiore al 'BCI Seguros Chile Open' (Atp 250 - montepremi 700.045 dollari) in quel di di Santiago. Il n.137 del mondo ha sconfitto col punteggio di 76(3) 67(2) 63 l'argentino Francisco Comesana (n.82 e n.7 del seeding). Il primo quarto di finale di Pellegrino, tra l'altro, potrebbe essere anche un derby, qualora Luciano Darderi (n.21 e n.2 del tabellone) battesse Mariano Navone (n.74). "Voglio ringraziare i miei amici che sono qui, è dura per me quando sono solo, ma sono felice di essere nei quarti", ha detto Pellegrino con un sorriso smagliante nell'intervista post-match. Sostenuto, tra gli altri, anche da Matteo Berrettini (eliminato ieri all'esordio) e dai suoi genitori, oltre che dal coach del romano, Alessandro Bega. "È stato un match durissimo, ma fortunatamente ho un giorno di riposo per recuperare domani. Ho giocato il quarto match qui - ha continuato, ricordando anche le due vittorie nel tabellone di qualificazione - ma mi sento bene, sia fisicamente che pensando al mio tennis". 

