Tennis, Atp Montreal: Musetti al terzo turno, Mejia sconfitto in due set

Lorenzo Musetti accede al terzo turno del masters 1000 di Montreal, in programma all'IGA Stadium dal 2 al 13 agosto (montepremi $9.415.724). Il carrarino - numero 13 in classifica general - ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejia (129/mo del ranking) con il punteggio di 7-6 (8) 6-2 in due ore e 9'. Un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato (2023, 2025). L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Jodar e Corentin Moutet e sarà, quello, il primo vero banco di prova per il carrarino per saggiare una condizione apparsa in ripresa dopo i tre match giocati a Washington e il debutto odierno. Insidie poteva nasconderle anche questo debutto, tanto più visto il rivale che aveva di fronte, un n.129 del mondo capace di sorprendere Martin Landaluce al primo turno, giocatore costruitosi con fatica e dedizione e ancora alla rincorsa di un posto tra i top100, capace di entrare in soli quattro main draw ATP in carriera ma di centrare quest'anno a Wimbledon la sua prima vittoria in uno Slam.