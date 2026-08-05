Ciclismo: Milan fa tris al Giro di Polonia, sua anche la terza tappa

Jonathan Milan fa tre su tre al Giro di Polonia. Il velocista della Lidl-Trek ha vinto anche la terza tappa della corsa polacca, la frazione di 193 km da Gorzow Wielkopolski a Zielona Gora, battendo allo sprint il britannico Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) e il connazionale Alessandro Romele (XDS Astana Team). Nella top ten anche un altro italiano, Daniel Skerl (Bahrain-Victorious), quinto al traguardo. Nella generale Milan resta al comando con un vantaggio di 18 secondi su Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e di 20 secondi su Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Domani è in programma la quarta tappa del Giro di Polonia, la frazione di 176 km da Zagan a Karpacz, primo arrivo in salita destinato a stravolgere la classifica generale.