Sci alpino, Lara Gut-Behrami si ritira: "Non è più il momento di mettermi un pettorale"

Grazie ad ogni persona che ha fatto parte di questo percorso, a chi era seduto davanti al televisore e ha esultato con me, agli allenatori che hanno sostenuto mio papà e si sono battuti per me, a coloro che hanno scritto e commentato ricordandosi che innanzitutto ero una persona e non solo un’atleta. A chi, anche a mia insaputa, ha fatto qualcosa per permettermi di sciare. Ai bimbi che sognano di fare sport, ai genitori che li seguono. Al primo fino all’ultimo sponsor e partner che mi ha accompagnato e permesso di vivere di questo sport. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport.