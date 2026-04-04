Tennis: Atp Montecarlo, Arnaldi supera primo turno qualificazioni

Il tennista azzurro Matteo Arnaldi ha superato il ceco Vit Kopriva e prosegue verso il main draw del Rolex Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Arnaldi ha superato Kopriva in 3 set, 2-6, 6-3, 6-2. Nel turno decisivo contenderà un posto nel main draw al francese Alexandre Muller. Arnaldi è l'unico dei tre italiani impegnati nelle qualificazioni ad andare avanti. Ko gli altri due azzurri: Francesco Maestrelli è stato superato in due set dal belga Alexander Blockx. Andrea Pellegrino è stato costretto al ritiro dopo aver perso il primo set contro il kazako Alexander Shevchenko.