Atletica, Battocletti: "Mondiali a Roma grandissima occasione"

"Ho letto che c'è stata la candidatura ufficiale di Roma per i Mondiali: penso che per tutta la nostra generazione azzurra, e anche per i più giovani, possa essere una grandissima occasione. Mi auguro davvero che l'evento sia assegnato all'Italia, ne saremmo tutti felicissimi". Così Nadia Battocletti commenta la notizia della candidatura dell'Italia per la rassegna iridata del 2029-2031, nel giorno del suo fantastico record italiano dei 10 km a Lille, in Francia, con 30:08, a un solo secondo dal primato d'Europa. Entrando nel dettaglio della gara, la mezzofondista allenata da papà Giuliano racconta il mix di sensazioni: "Un po' di rammarico per quel secondo c'è, ma non posso rimproverarmi nulla, perché la preparazione era quella di un 3mila indoor e negli ultimi tempi non abbiamo fatto chilometraggio per i 10 km. L'amarezza è durata soltanto i primi dieci minuti dopo l'arrivo, poi ho capito il valore della mia prestazione". Nadia è stata scortata da un 'pacer' fino all'ottavo chilometro e mezzo: "La parte più complessa è stata tra il 5.5 km e l'8.5 km, con un percorso ondulato, con continue curve, in mezzo al parco. Sono rimasta da sola negli ultimi 1.500 metri e ho provato a chiudere forte. Ora mi aspettano dieci giorni di vacanza e stop assoluto dalla corsa". Appuntamento in gara il 9 maggio a Firenze per i 1500 metri e soprattutto al Golden Gala Pietro Mennea di Roma del 4 giugno con l'attacco al record europeo dei 5000 metri.