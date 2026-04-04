Sinner punta il n.1: "Mai vinto un '1000' sul rosso, a Montecarlo posso farcela"

04 Apr 2026 - 18:23
Jannik Sinner © italyphotopress

Jannik Sinner © italyphotopress

"Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte". Parola di Jannik Sinner, che ha completato la sua collezione di tutti e sei i titoli ATP Masters 1000 su cemento conquistando il suo primo trofeo a Indian Wells il mese scorso. Ma l'azzurro, che vincendo anche a Miami, ha completato il "Sunshine Double", per giunta senza perdere un set (record), è ancora alla ricerca della suo primo trofeo Masters 1000 sulla terra battuta. 

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E il 24enne di Sesto Pusteria spera che ciò avvenga proprio al Rolex Monte-Carlo Masters. "Non posso prevedere il futuro - aggiunge il n.2 del mondo durante la conferenza stampa pre-torneo a Montecarlo - ma sarebbe bello vincere qui…. È un torneo che amo giocare e sono felice di esserci". Sinner ha raggiunto le semifinali a Monte-Carlo nel 2023 e nel 2024 mentre a Madrid non è mai andato oltre i quarti di finale. "Ho sentito che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi hanno aiutato molto e negli Stati Uniti non ho avuto difficoltà. Ma su questa superficie avremo altre risposte - ha detto ancora l'azzurro - Questa è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. L'anno scorso ho giocato un buon tennis su questa superficie, quindi vediamo cosa succederà quest'anno".

Con Alcaraz che deve difendere più di 4000 punti durante la stagione sulla terra battuta, Sinner ha ottime possibilità di tornare al numero 1 prima di iniziare la difesa del titolo a Wimbledon. Ma ha detto che non è preoccupato per la battaglia per il trono della prossima settimana: "Sono consapevole degli scenari possibili, ma quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere trofei - ha sottolineato - Guardo più la Race perché ti mostra come qualcuno ha giocato durante l'anno".

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