Sinner punta il n.1: "Mai vinto un '1000' sul rosso, a Montecarlo posso farcela"

E il 24enne di Sesto Pusteria spera che ciò avvenga proprio al Rolex Monte-Carlo Masters. "Non posso prevedere il futuro - aggiunge il n.2 del mondo durante la conferenza stampa pre-torneo a Montecarlo - ma sarebbe bello vincere qui…. È un torneo che amo giocare e sono felice di esserci". Sinner ha raggiunto le semifinali a Monte-Carlo nel 2023 e nel 2024 mentre a Madrid non è mai andato oltre i quarti di finale. "Ho sentito che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi hanno aiutato molto e negli Stati Uniti non ho avuto difficoltà. Ma su questa superficie avremo altre risposte - ha detto ancora l'azzurro - Questa è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. L'anno scorso ho giocato un buon tennis su questa superficie, quindi vediamo cosa succederà quest'anno".