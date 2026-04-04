Tennis, Atp Marrakech: Darderi ko, Trungelliti per prima volta in finale a 36 anni

Niente da fare per Luciano Darderi che manca la finale del Grand Prix Hassan II, l'ATP 250 che si concluderà domani sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco. L'azzurro è stato battuto in due set 6-4, 7-6 dall'argentino Marco Trungelliti che diventa a 36 anni il più anziano a raggiungere la sua prima finale Atp in carriera. Nessuno, dal 1968, ha giocato la sua prima finale nel circuito maggiore dopo aver compiuto 35 anni. In due l'hanno fatto da over 34: Victor Estrella Burgos, a 34 anni e 190 giorni, a Quito nel 2015; e Malek Jaziri, a 34 anni e 106 giorni, a Istanbul nel 2018. Grazie al successo su Darderi, è il quarto qualificato in finale nella storia del torneo dopo Guillermo Canas (2001), Santiago Ventura (2004) e Gilles Simon (2008). Curiosamente tutti hanno vinto il titolo. Trungelliti che sta vivendo la sua miglior settimana in carriera a 36 anni diventerà da lunedì anchge il più anziano a debuttare in top 100 dopo Torben Ulrich, padre del batterista dei Metallica (1975).