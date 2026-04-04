Tennis, Atp Montecarlo: anche Sinner (con Bergs) tra i 5 italiani iscritti al doppio
Jannik Sinner © Getty Images
Jannik Sinner giocherà anche in doppio a Monte-Carlo. Il numero 2 del mondo è uno dei cinque italiani presenti nel tabellone di specialità, impreziosito dalla presenza di tanti top player in singolare. Sinner, impegnato per la seconda volta in stagione in doppio dopo l'esperienza a Indian Wells con Reilly Opelka, fa coppia con il belga Zizou Bergs: al primo turno se la vedranno con Tomas Machac e Casper Ruud.
Ci sarà anche Andrea Vavassori, fresco di titolo a Miami con Simone Bolelli. Nel Principato giocherà accanto a Matteo Berrettini. Il loro percorso si aprirà contro le wild card Alex de Minaur e Cameron Norrie. Il match determinerà i primi avversari dei numeri 3 del tabellone, in gara dal secondo turno: il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. In tabellone anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, opposti al primo turno alla coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dallo statunitense Evan King. Possibile secondo turno contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.