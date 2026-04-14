Tennis, Atp Monaco: esordio ok per Zverev, subito fuori Bublik
Buona la prima per Alexander Zverev al 'BMW Open' (ATP 500 - montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il tedesco, numero 1 del seeding, si qualifica per gli ottavi battendo a fatica all'esordio il serbo Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-3, 3-6, 7-6 (2). Subito eliminato, invece, Alexander Bublik. Il kazako, numero 3 del seeding, ha perso contro lo slovacco Alex Molcan per 6-4, 6-2.