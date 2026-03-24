Tennis, Atp Miami: Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio

Per la quinta volta in sei tornei nel 2026 Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono i quarti di finale nel circuito maggiore in doppio maschile. Dopo il titolo vinto a Rotterdam, l'ottavo in coppia, e le semifinali ad Adelaide, Doha e Dubai, arrivano tra i migliori otto al Miami Open presented by Itaù, il secondo Masters 1000 della stagione in corso all'Hard Rock Stadium, sul duro ($9,415,725). Agli ottavi, nella seconda e ultima tappa del Sunshine Double, hanno sconfitto 6-3, 7-6(5), chiudendo al secondo match point, la coppia di singolaristi formata dall'argentino Tomas Martin Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo. E' il miglior risultato in doppio nel torneo per Vavassori, non per Bolelli che ha raggiunto la semifinale con Fabio Fognini nel 2022: in quell'occasione sono stati battuti da Wesley Koolhof e Neal Skupski.