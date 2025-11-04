Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, ATP Metz: Sonego vince il derby con Cobolli e avanza ai quarti

04 Nov 2025 - 21:27

Lorenzo Sonego si aggiudica quello che potrebbe essere l'ultimo derby italiano nella stagione Atp. Il piemontese si è qualificato per i quarti di finale del torneo 250 di Metz superando in rimonta Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, per 2-6 6-3 7-5 in 2 ore e 7 minuti. Ai quarti Sonego attende il vincente del match tra il francese Hugo Gaston (98) e il tedesco Daniel Altmaier (46). Con questa sconfitta Cobolli abbandona la chance di chiudere l'anno tra i primi 20 giocatori del mondo attestandosi al numero 22. Sonego invece è virtualmente numero 42 e sogna di terminare la stagione tra i primi 40 del mondo.

Ultimi video

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:46
Il punto sul volley

Il punto sul volley

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

02:37
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "Dobbiamo resettare e toglierci la medaglia"

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:23
Iscritti 13 mila atleti a 41/a Estra Firenze Marathon
22:27
Arriva la Davis a Bologna: la torre e i palazzi illuminati in verde
21:34
Atletica, sold out per la Firenze marathon: 107 Paesi al via
21:32
Tennis, Atp Atene: esordio vincente per Djokovic
21:27
Tennis, ATP Metz: Sonego vince il derby con Cobolli e avanza ai quarti