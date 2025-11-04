Tennis, ATP Metz: Sonego vince il derby con Cobolli e avanza ai quarti

Lorenzo Sonego si aggiudica quello che potrebbe essere l'ultimo derby italiano nella stagione Atp. Il piemontese si è qualificato per i quarti di finale del torneo 250 di Metz superando in rimonta Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, per 2-6 6-3 7-5 in 2 ore e 7 minuti. Ai quarti Sonego attende il vincente del match tra il francese Hugo Gaston (98) e il tedesco Daniel Altmaier (46). Con questa sconfitta Cobolli abbandona la chance di chiudere l'anno tra i primi 20 giocatori del mondo attestandosi al numero 22. Sonego invece è virtualmente numero 42 e sogna di terminare la stagione tra i primi 40 del mondo.