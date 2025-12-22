Sci, CdM: il francese Noel in testa dopo prima manche dello slalom di Badia

Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Alta Badia è al comando il francese Clement Noel in 53.30 davanti al norvegese Atle Lie Mcgrath in 53.39 ed allo svizzero Loic Meillard in 53.56. Bene per l'Italia Alex Vinatzer che, pur con l'alto pettorale 19, ha ottenuto il 7/o tempo in 54.03. L'azzurro è stato tra i pochi ad interpretare adeguatamente - sulla parte finale della pista Gran Risa con un bel pendio iniziale ma poi con due dossi artificiali ed un tratto parte conclusiva molto filante - un fondo che, come nel gigante di sabato, ha una neve molto asciutta e facile ma lenta sulla quale è difficile trovare la sciata giusta. Poi, dopo la prova dei primi trenta al via, l'azzurro Tommaso Sala - pettorale 29 - ha fermato l cronometro su 54.97, al momento 21/o. Seconda manche alle ore 13,30.