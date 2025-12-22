Nba: Sacramento supera Houston, vince San Antonio

Nella notte dell'Nba i Sacramento Kings superano di misura (125 a 124) gli Houston Rockets anche grazie ai 24 punti di Dennis Schröder. Sono stati 27, invece, i punti messi a segno da De'Aaron Fox, consentendo ai San Antonio Spurs di prevalere 124 a 113 sui Washington Wizards. I Chicago Bulls vincono 152 a 150 contro gli Atlanta Hawks che non riescono a capitalizzare i 36 punti di Jalen Johnson. Michael Porter Jr. trascina con 24 punti i Brooklyn Nets nel successo sui Toronto Raptors (96 a 81), mentre un mostruoso Jalen Brunson (47) assicura ai New York Knicks il successo per 132 a 125 sui Miami Heat. I Minnesota Timberwolves, infine, battono 103 a 100 i Milwaukee Bucks con Anthony Edwards protagonista con 24 punti.