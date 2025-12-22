Pallavolo, "Siamo bellissimi": Perugia festeggia il titolo Mondiale

"Siamo bellissimi": è festa grande per la Sir Perugia di pallavolo, che nella notte italiana si e' laureata campione del mondo per club, battendo nella finale di Belem, in Brasile, i giapponesi dell'Osaka. Sul terreno di gioco, sul pullman, in albergo e poi sui social, i giocatori della squadra umbra hanno celebrato il terzo titolo, sulle note di "We are the Champions". Al centro dei complimenti, Simone Giannelli, palleggiatore azzurro eletto miglior giocatore del torneo, con una motivazione 'trionfale'. "Controllo totale sul palcoscenico più importante", scrivono gli organizzatori. "Simone Giannelli ha dettato il ritmo con un'impostazione impeccabile, decisioni nette e attacchi a sorpresa perfettamente sincronizzati. Un capolavoro di compostezza e leadership - conclude la motivazione -, premiato con un doppio riconoscimento come miglior palleggiatore e MVP.