Sci alpino, Goggia: "Carriera costellata da voglia riscatto, a Giochi tutto possibile"

"La mia frase 'Il dolore è benzina'? Mi riferivo alle tante volte in cui non sono riuscita a esprimermi al meglio, a non cogliere un'occasione. La mia carriera è stata costellata da questa voglia di riscatto quando non riuscivo a essere me stessa: per questo ho sentito dolore nell'anima". Così Sofia Goggia in un'intervista a Repubblica dopo la vittoria nel SuperG di Coppa del Mondo a Val d'Isere. Dopo l'ottavo posto nella discesa "sono stata molto arrabbiata - racconta - e lo sono ancora adesso nonostante questa vittoria. Sabato non è stata una giornata semplice a livello di gestione emotiva. Una volta che sono rientrata in camera ho pianto: so benissimo che non è una reazione adatta all'atleta che sono e all'età che ho, ma secondo me significa solo che anche a 33 ani ci tengo molto che una gara non finisca così". Ha svelato di aver mandato un messaggio a Gian Piero Gasperini e "gli ho scritto anche stamattina (ieri ndr), sapendo che aveva perso con la Juve. Nonostante sia l'allenatore della Roma è una persona che ha dato tantissimo alla città di Bergamo, diciamo che nutro una profonda stima riconoscenza nei suoi confronti. Ogni tanto ci scambiamo messaggi, gli ho detto quella frase sul dolore e la benzina e lui mi ha detto che era d'accordo, anzi ha detto che siamo simili nelle reazioni".