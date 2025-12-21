Logo SportMediaset

A Salerno arriva la Fiamma olimpica, staffetta attraversa la città

21 Dic 2025 - 23:38

È arrivata a Salerno la fiaccola olimpica. L'itinerario nella regione Campania è iniziato da Paestum, passando per Battipaglia e Bellizzi. Il simbolo universale dei Giochi Milano Cortina 2026 attraverserà la città da Forte La Carnale/Via Carella fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid dove sarà acceso, al culmine della serata, il tripode olimpico. La staffetta dei tedofori partirà a breve da Forte La Carnale/Via Carella. La fiaccola sarà condotta per Via Torrione. Corso Garibaldi, Via Roma, Villa Comunale, Piazza della Libertà, Stazione Marittima al Molo Manfredi (ore 19.45 circa) dove l'ultimo tedoforo accenderà il tripode olimpico. Intanto, nell'area antistante la Stazione Marittima al Molo Manfredi è stato aperto il villaggio olimpico dove si svolgono giochi, eventi e spettacoli a cura del Comitato Milano Cortina 2026 e delle aziende sponsor. Ad aprire la serata, è stato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e a seguire, si è tenuta l'esibizione dell'Ensemble Brass e del Coro Gospel del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. "E' un grandissimo onore - ha sottolineato il sindaco di Salerno e presidente Provincia Salerno, Vincenzo Napoli - accogliere a Salerno la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026. Un caloroso benvenuto ai valorosi tedofori ed al tutto il team della carovana che sta attraversando il nostro Paese recando il simbolo più emozionante dei Giochi Olimpici. Il fuoco acceso ad Olimpia sta scaldando il cuore di tutti noi che applaudiamo al suo passaggio. Un viaggio nelle città, nei borghi, tra i monumenti più importanti della nostra bella Italia. Salerno vi accoglie con gioia ed entusiasmo condividendo i più alti valori dello sport e della fratellanza universale".

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

23:38
A Salerno arriva la Fiamma olimpica, staffetta attraversa la città
22:20
Bob a 2, Cdm: Baumgartner/Mircea quinti a Sigulda, altra tripletta tedesca
21:40
Sci, Cdm skicross: Howden e Naslund vincono gara2 a San Candido, azzurri indietro
20:38
Biathlon, Cdm: Kirkeeide vince mass start Le Grand Bornard, Passler 11.a
19:41
Tennis: lo statunitense Tien vince le Next Gen Atp Finals