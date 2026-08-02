Tennis: Atp Los Cabos, titolo a Gea, in finale sconfitto Shapovalov

Una settimana da incorniciare, chiusa da un trionfo nemmeno immaginato all'arrivo in Messico, visti i soli tre match nel circuito maggiore vinti fino quel momento in stagione. Sta di fatto che Arthur Gea riparte dal Los Cabos con in valigia il suo primo trofeo ATP della carriera. Nella finale del "Mifel Tennis Open" (ATP 250 - montepremi 852.480 dollari) che si è concluso all'alba italiana sul cemento messicano il 21enne di Carpentras, n.127 ATP, ha battuto per 63 64, in poco meno di un'ora e mezza di partita, il canadese Denis Shapovalov, n.68 del ranking e ottavo favorito del seeding nonché campione uscente. "Non sapevo come avrei potuto vincere questo torneo - ha detto Gea durante la cerimonia di premiazione -. Ero davvero felice ogni giorno di vincere un'altra partita, poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora. E ho concluso con un trofeo, quindi è stata una settimana fantastica". Alla sua prima finale nel tour maggiore Gea ha vissuto il momento senza nervosismo, offrendo una prestazione magistrale. Dopo aver salvato quattro palle-break sul 2-2 nel primo set, il francese ha messo sotto pressione Shapovalov con la risposta ed ha ottenuto il break nell'ottavo game, prima di incamerare il 6-3 sfruttando il turno di battuta. Il mood positivo è proseguito nella seconda frazione, dominando con i suoi colpi e comprendo al meglio ogni zona del campo. Ha strappato il servizio al canadese nel terzo game e, sebbene Shapovalov abbia messo a segno il contro-break nel sesto gioco, ha risposto immediatamente con un altro break mantenendo alta l'intensità del suo tennis fino al 6-4 con cui ha chiuso il discorso: un potente diritto d'attacco nell'angolo sul quale il canadese ha messo in rete il passante di rovescio. Per poi urlare di gioia e festeggiare con il suo team il suo primo trionfo. Gea ha salvato sei delle sette palle-break che ha concesso ed ha chiuso con 12 vincenti a fronte di 23 errori gratuiti: 14 contro 35 il bilancio di Shapovalov, che ha pagato cari i 9 doppi falli commessi. Dopo aver sconfitto Soonwoo Kwon, Michael Zheng, la terza testa di serie Francisco Cerundolo, Coleman Wong e Shapovalov, aggiudicandosi così il suo primo titolo ATP Tour, Gea è diventato il sesto campione ATP Tour nato nel 2005 o dopo, aggiungendosi a Joao Fonseca, Jakub Mensik, Learner Tien, Rafael Jodar e Shang Juncheng. Il francese ha dovuto giocare tre set in ciascuno dei suoi primi tre incontri, ma ha trovato la sua forma migliore con il passare dei giorni.