Tennis, Atp Finals: Trophy Tour parte dalle Gallerie d'Italia a Torino

Torino si prepara ad abbracciare per la quinta volta le Nitto ATP Finals, il gran finale di stagione con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio nel ranking mondiale. Dopo le emozioni vissute nel 2024 con il trionfo di Jannik Sinner, primo italiano nell'albo d'oro, i grandi campioni del tennis torneranno alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. Ma la città di Torino già si prepara a creare la giusta atmosfera per accogliere le star che si daranno battaglia a novembre. Tra le iniziative che renderanno l'intera città protagonista dell'evento, infatti, spicca il Trophy Tour, la sfilata del trofeo assegnato ai vincitori che sarà ospitato nelle sedi dei principali partner per alimentare la passione dei tifosi e proiettare l'immagine delle Nitto ATP Finals e di Torino nel mondo. Nella seconda parte del Tour, infatti, sono previste anche tappe all'estero: dalla Germania al Giappone. A inaugurare il Trophy Tour sarà Intesa Sanpaolo, host partner del torneo. Gli appassionati potranno ammirare il trofeo dal 23 luglio al primo agosto, quando mancheranno 100 giorni al primo punto delle Nitto ATP Finals 2025. Il trofeo, intitolato all'ex presidente dell'ATP Brad Drewett, sarà esposto nella Sala Turinetti, affacciata su Piazza San Carlo, al piano nobile delle Gallerie d'Italia - Torino. La visita al trofeo, negli orari di apertura del museo, è gratuita.