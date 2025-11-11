Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Al via mondiale beach volley, dt azzurra: "Noi outsider ambiziosi"

11 Nov 2025 - 20:42

Parte giovedì il mondiale di beach volley. La città di Adelaide, sede del torneo iridato, ha accolto i migliori atleti, 48 coppi femminili e altrettante maschili, che si contenderanno il titolo. Due i team azzurri al via, ma solo al femminile: Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi-Claudia Scampoli, entrambe preparate e guidate in Australia dal direttore tecnico Caterina De Marinis. Le prime si presentano alla rassegna iridata dopo i buoni risultati ottenuti nei tornei del Beach Pro Tour e agli ultimi Europei di Düsseldorf. "Abbiamo programmato questa preparazione ai Mondiali con un calendario di otto settimane - le parole del direttore tecnico De Marinis -, cominciato prima del torneo Elite 16 di Rio de Janeiro. In questi giorni qui in Australia abbiamo completato la nostra tabella di marcia dal punto di vista della preparazione. Per quanto riguarda Gottardi e Orsi Toth hanno bruciato un po' le tappe. Sono state molto brave a mantenere un livello di gioco elevato e considerando che giocano insieme da poco, neanche noi ci aspettavamo subito risultati sportivi così entusiasmanti. Affronteremo questo Mondiale da outsider, ci sono molte coppie forti. In questo mondiale - conclude -, dobbiamo costruirci la strada mettendo un mattoncino alla volta, per arrivare il più lontano possibile con tutte e due le squadre".

Ultimi video

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

00:08
jones

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

I più visti di Altri Sport

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:13
Golf, PGA Tour: Molinari e Manassero in campo alle Bermuda
21:30
Accordo tra Fenera Chieri '76 e Volleyrò Casal de' Pazzi
20:42
Al via mondiale beach volley, dt azzurra: "Noi outsider ambiziosi"
20:38
Tennis, Atp Finals: Cash e Glasspool premiati come numeri 1 nel doppio
20:37
Atp Finals, Fritz: "Non sono stato preciso nel chiudere i punti"