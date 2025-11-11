Al via mondiale beach volley, dt azzurra: "Noi outsider ambiziosi"

Parte giovedì il mondiale di beach volley. La città di Adelaide, sede del torneo iridato, ha accolto i migliori atleti, 48 coppi femminili e altrettante maschili, che si contenderanno il titolo. Due i team azzurri al via, ma solo al femminile: Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi-Claudia Scampoli, entrambe preparate e guidate in Australia dal direttore tecnico Caterina De Marinis. Le prime si presentano alla rassegna iridata dopo i buoni risultati ottenuti nei tornei del Beach Pro Tour e agli ultimi Europei di Düsseldorf. "Abbiamo programmato questa preparazione ai Mondiali con un calendario di otto settimane - le parole del direttore tecnico De Marinis -, cominciato prima del torneo Elite 16 di Rio de Janeiro. In questi giorni qui in Australia abbiamo completato la nostra tabella di marcia dal punto di vista della preparazione. Per quanto riguarda Gottardi e Orsi Toth hanno bruciato un po' le tappe. Sono state molto brave a mantenere un livello di gioco elevato e considerando che giocano insieme da poco, neanche noi ci aspettavamo subito risultati sportivi così entusiasmanti. Affronteremo questo Mondiale da outsider, ci sono molte coppie forti. In questo mondiale - conclude -, dobbiamo costruirci la strada mettendo un mattoncino alla volta, per arrivare il più lontano possibile con tutte e due le squadre".