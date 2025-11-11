Atp Finals, Fritz: "Non sono stato preciso nel chiudere i punti"

"Semplicemente non sono stato abbastanza preciso nel chiudere alcuni punti davvero importanti". Così Taylor Fritz spiega la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella seconda giornata delle Atp Finals di Torino. "Ho fatto molte cose bene durante la partita - ha aggiunto - specialmente nei primi due set. Penso di aver eseguito molte delle cose più difficili che volevo fare e di aver quasi perso il controllo su alcune delle cose che avrebbero dovuto essere un po' più facili da fare". "La cosa frustrante è che la maggior parte delle occasioni che ho avuto erano tutte su palle che volevo davvero attaccare, ma che non ho colpito abbastanza bene - ha detto ancora Fritz -. Nei primi due set di mi sembrava di avere molte opportunità: stavo rispondendo molto bene, in modo molto aggressivo. Una volta arrivati al terzo, ho fatto molta fatica a causa della tendinite al ginocchio. È un problema che mi accompagna da un anno. Faccio davvero fatica a giocare due giorni di fila senza che il dolore si riaccenda".