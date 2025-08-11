Tennis: Atp Cincinnati, Zverev e Shelton al terzo turno

© IPA
Alexander Zverev accede al terzo turno del 'Cincinnati Open', l'Atp Masters 1000, in scena sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo ha battuto lo statunitense Nishesh Basavareddy, 109 Atp, con il punteggio di 6-3 6-3. Zverev se la vedrà ora con Brandon Nakashima, vincitore contro il belga Alexander Blockx per 4-6 6-3 7-6 (5). Approda al terzo turno anche Ben Shelton, fresco vincitore del Toronto. Lo statunitense, sesto del ranking, ha battuto l'argentino Camilo Ugo Carabelli, costretto al ritiro sul punteggio di 6-3 3-1 in favore del giovane statunitense che nei sedicesimi se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista-Agut.
