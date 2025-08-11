Logo SportMediaset
Atletica, ct U20: "Non solo Doualla, tanti giovani promettenti e futuro assicurato"

11 Ago 2025 - 16:05

"Un medagliere così non ce lo aspettavamo". Dopo la chiusura della storica edizione degli Europei U20 di atletica leggera, il ct Tonino Andreozzi ha espresso tutta la sua soddisfazione al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai: "A vedere le graduatorie, alla vigilia ci attendevamo una decina di medaglie. Devo dire che qualcuno è andato oltre le aspettative". Riflettori puntati su Kelly Doualla, impressionante per la giovanissima età e per l'autorevolezza dominante in pista, ma oltre la 15enne velocista Andreozzi per il futuro ha indicato altri giovanissimi tra i tanti: "Alessia Succo, bronzo nei 110 hs, lei è del 2009 come Kelly. Per rimanere alla velocità poi Margherita Castellani, nata nel 2008, e Elisa Valensin, classe 2007 (con Alice Pagliarini tutte nella staffetta 4x100 che ha vinto l'oro, ndr). E ancora", ha proseguito Andreozzi, "il triplista d'oro Francesco Crotti e l'ottocentista Umed Caraccio. E ce ne sono tanti altri, hanno iniziato da bambini sulla spinta delle 5 medaglie all'Olimpiade di Tokyo e sicuramente avranno un futuro di una certa importanza".

Ora bisognerà fare in modo che questi ragazzi mantengano premesse e promesse, la ricetta del ct: "Devono mantenere la stessa umiltà che hanno quando fanno le nazionali giovanili e conservare lo stesso approccio di divertimento che hanno ora quando approcciano le gare", ha consigliato Andreozzi, "l'asticella per loro si alzerà sempre di più, affronteranno situazioni sempre più difficili. È chiaro che alla base ci devono essere delle qualità, e parecchi di questi ragazzi le qualità ce le hanno, non solo tecniche ma soprattutto mentali". 

"La sorpresa più grande per il commissario tecnico della giovane Italia dell'atletica? Matteo Togni, sapevamo che era da medaglia, ma non da medaglia d'oro. Ha corso con una sicurezza impressionante. Poi vorrei citare le due staffette 4x400. Si dice sempre che chiudere le manifestazioni sul podio con queste staffette, significa avere un movimento giovanile completo e compatto. Quei due bronzi sono stati davvero una piacevole sorpresa. Ragazze e ragazzi hanno davvero dato tanto", ha concluso il ct Andreozzi.

