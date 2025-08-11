Atletica, ct U20: "Non solo Doualla, tanti giovani promettenti e futuro assicurato"

"Un medagliere così non ce lo aspettavamo". Dopo la chiusura della storica edizione degli Europei U20 di atletica leggera, il ct Tonino Andreozzi ha espresso tutta la sua soddisfazione al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai: "A vedere le graduatorie, alla vigilia ci attendevamo una decina di medaglie. Devo dire che qualcuno è andato oltre le aspettative". Riflettori puntati su Kelly Doualla, impressionante per la giovanissima età e per l'autorevolezza dominante in pista, ma oltre la 15enne velocista Andreozzi per il futuro ha indicato altri giovanissimi tra i tanti: "Alessia Succo, bronzo nei 110 hs, lei è del 2009 come Kelly. Per rimanere alla velocità poi Margherita Castellani, nata nel 2008, e Elisa Valensin, classe 2007 (con Alice Pagliarini tutte nella staffetta 4x100 che ha vinto l'oro, ndr). E ancora", ha proseguito Andreozzi, "il triplista d'oro Francesco Crotti e l'ottocentista Umed Caraccio. E ce ne sono tanti altri, hanno iniziato da bambini sulla spinta delle 5 medaglie all'Olimpiade di Tokyo e sicuramente avranno un futuro di una certa importanza".