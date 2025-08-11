Pugilato, due morti nello stesso evento: il Giappone si interroga

La Japan Boxing Commission (JBC) terrà una riunione d'emergenza domani, dopo la morte di due atleti nello stesso evento all'inizio di questo mese. Il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, hanno combattuto separatamente il 2 agosto alla Korakuen Hall di Tokyo. Sono poi deceduti dopo essere stati ricoverati in ospedale e sottoposti a interventi chirurgici al cervello. "Siamo particolarmente consapevoli della nostra responsabilità come dirigenti di questo sport - ha dichiarato ieri ai giornalisti Tsuyoshi Yasukochi, segretario generale della JBC - Adotteremo tutte le misure possibili". I media giapponesi hanno sottolineato il fatto che i pugili si astengono dall'idratazione per perdere peso rapidamente prima delle pesate, una pratica rischiosa. "La disidratazione rende il cervello più suscettibile" alle emorragie, sottolinea il quotidiano Asahi Shimbun. Questo è uno degli argomenti che il JBC vuole discutere con gli allenatori, secondo il quotidiano Nikkan Sports. "Vogliono saperne di più (...) su questi metodi di dimagrimento e sul condizionamento pre-combattimento, che potrebbero essere collegati" ai decessi, riporta il giornale.