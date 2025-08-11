Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato, due morti nello stesso evento: il Giappone si interroga

11 Ago 2025 - 15:11

La Japan Boxing Commission (JBC) terrà una riunione d'emergenza domani, dopo la morte di due atleti nello stesso evento all'inizio di questo mese. Il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, hanno combattuto separatamente il 2 agosto alla Korakuen Hall di Tokyo. Sono poi deceduti dopo essere stati ricoverati in ospedale e sottoposti a interventi chirurgici al cervello. "Siamo particolarmente consapevoli della nostra responsabilità come dirigenti di questo sport - ha dichiarato ieri ai giornalisti Tsuyoshi Yasukochi, segretario generale della JBC - Adotteremo tutte le misure possibili". I media giapponesi hanno sottolineato il fatto che i pugili si astengono dall'idratazione per perdere peso rapidamente prima delle pesate, una pratica rischiosa. "La disidratazione rende il cervello più suscettibile" alle emorragie, sottolinea il quotidiano Asahi Shimbun. Questo è uno degli argomenti che il JBC vuole discutere con gli allenatori, secondo il quotidiano Nikkan Sports. "Vogliono saperne di più (...) su questi metodi di dimagrimento e sul condizionamento pre-combattimento, che potrebbero essere collegati" ai decessi, riporta il giornale. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner nella storia

Sinner nella storia

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Panchine internazionali

Panchine internazionali

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:05
Atletica, ct U20: "Non solo Doualla, tanti giovani promettenti e futuro assicurato"
15:11
Pugilato, due morti nello stesso evento: il Giappone si interroga
14:06
Milano-Cortina, Mit: "A Bormio debutto scialpinismo come disciplina olimpica"
12:02
Tennis: Atp Cincinnati, Zverev e Shelton al terzo turno
11:03
Basket, Europeo U20 femminile: bronzo Italia. Petrucci: "Estate senza precedenti"