Milano-Cortina, Mit: "A Bormio debutto scialpinismo come disciplina olimpica"

11 Ago 2025 - 14:06

"Sarà l'Italia di Milano Cortina 2026 a tenere a battesimo una nuova disciplina olimpica: lo sci alpinismo.

Questa specialità combina la salita con pelli di foca e la discesa su sci, su terreni innevati e naturali, richiedendo resistenza, tecnica e spirito di avventura. Diversamente dallo sci alpino tradizionale, non si compete solo in discesa, ma anche nella scalata del tracciato, spesso su forti pendenze, prima di affrontare la discesa finale.

Sulla mitica pista Stelvio di Bormio si svolgeranno le gare sprint maschile e femminile e la staffetta mista. Un appuntamento storico, reso possibile dal grande lavoro di tecnici e maestranze che, da mesi, stanno intervenendo sulla pista con attenzione ai sistemi di innevamento, alla sicurezza e alla riqualificazione delle strutture: reti, manufatti di partenza e impianto di illuminazione". Così una nota del Mit.

"Lo sci alpinismo è una disciplina profondamente legata alle montagne italiane, considerate tra le culle di questo sport, che proprio qui ha visto nascere e crescere grandi campioni. Questi interventi resteranno in eredità al territorio, rafforzando Bormio come tappa di riferimento della Coppa del Mondo maschile e palcoscenico di future competizioni. A febbraio 2026, il pubblico potrà così assistere al debutto olimpico di una disciplina in forte crescita e che negli ultimi anni ha regalato all'Italia risultati di assoluto livello. Si tratta di un ulteriore esempio di come l'eccellenza delle maestranze italiane coniughi infrastrutture, sport e storia, in quelli che saranno Giochi indimenticabili ospitati dall'Italia", conclude la nota.

