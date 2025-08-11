Milano-Cortina, Mit: "A Bormio debutto scialpinismo come disciplina olimpica"

"Lo sci alpinismo è una disciplina profondamente legata alle montagne italiane, considerate tra le culle di questo sport, che proprio qui ha visto nascere e crescere grandi campioni. Questi interventi resteranno in eredità al territorio, rafforzando Bormio come tappa di riferimento della Coppa del Mondo maschile e palcoscenico di future competizioni. A febbraio 2026, il pubblico potrà così assistere al debutto olimpico di una disciplina in forte crescita e che negli ultimi anni ha regalato all'Italia risultati di assoluto livello. Si tratta di un ulteriore esempio di come l'eccellenza delle maestranze italiane coniughi infrastrutture, sport e storia, in quelli che saranno Giochi indimenticabili ospitati dall'Italia", conclude la nota.