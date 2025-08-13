Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz agli ottavi aspetta Nardi
13 Ago 2025 - 08:02
Carlo Alcaraz si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati superando con doppio 6-4 il serbo Hamad Medjedovic, 22 anni, numero 72 del ranking mondiale. Prossimo avversario dello spagnolo sarà Luca Nardi.
