Tennis: Atp Brisbane, Arnaldi in tabellone dopo forfait Fonseca

05 Gen 2026 - 10:06

Matteo Arnaldi, n. 61 del mondo, non è sceso in campo per il turno decisivo delle qualificazioni del Brisbane International presented by ANZ, ATP 250 che si disputa al Queensland Tennis Centre. Ma è stato ripescato come lucky loser per il forfait del brasiliano Joao Fonseca. Nel match per l'accesso al tabellone principale il sanremese avrebbe dovuto affrontare l'australiano Rinky Hijikata (n.113, in tabellone con una wild card), che l'aveva battuto in entrambi i precedenti confronti diretti nel 2024, a Delray Beach sul duro e al Queen's. In main draw Arnaldi è stato inserito nella parte alta del tabellone. Lunedì debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier (46 ATP) che ha sconfitto l'anno scorso a Washington, nell'unico precedente confronto diretto. Il vincente affronterà lo statunitense Reilly Opelka (52) o l'australiano Dane Sweeny (182): all'orizzonte un possibile quarto di finale con la testa di serie numero 1, Daniil Medvedev (13). 

