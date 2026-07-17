Tennis: Atp Bastad, Travaglia ko ai quarti

Finisce nei quarti di finale la corsa di Stefano Travaglia nel 'Nordea Open' (ATP 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 34enne di Ascoli Piceno, n.150 del ranking, ha ceduto per 7-6(5) 6-2, in un'ora e tre quarti di gioco, al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n.71 Atp, che diventa il quarto rappresentante del suo Paese ad arrivare al penultimo atto in un torneo del circuito maggiore dopo Victor Pecci, che ci è riuscito 43 volte, Francisco Gonzalez (6) e Ramon Delgado (5).