Tennis: Atp Bastad, Darderi nel main draw, Pellegrino al turno decisivo delle quali

Luciano Darderi giocherà per la prima volta il Nordea Open, l'ATP 250 sulla terra battuta in programma al Tennisstadion di Bastad, in Svezia, dal 14 al 20 luglio (montepremi di 596.035 euro). Darderi, numero 59 del mondo, ha vinto 33 delle 53 partite giocate in carriera nel circuito maggiore sul rosso, e su questa superficie ha conquistato quest'anno il suo secondo titolo ATP, a Marrakech. Al primo turno il 23enne nato a Villa Gesell, in Argentina, affronterà per la prima volta il coetaneo belga Raphael Collignon, numero 85 ATP. Nato a Rochester, negli Usa, ha vinto solo una delle otto partite giocate nel circuito maggiore. In carriera il belga ha vinto quattro titoli Challenger, due dei quali quest'anno, a Pau e Monza. In Italia ha debuttato anche in Coppa Davis, nella fase a gironi dell'edizione 2024 a Bologna. Nelle qualificazioni c'è Andrea Pellegrino (139 ATP), terza testa di serie, che al primo turno ha superato il polacco Daniel Michalski (297) 6-3 6-7(3) 6-2. L'azzurro si giocherà un posto in main draw contro il kazako Timofey Skatov (209).